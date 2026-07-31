El Consorci Mare inicia el proceso participativo de la ampliación del vertedero de El Campello

El Consorci Mare, la entidad que trata los residuos de 52 municipios de la Marina Alta, la Baixa y el Campello, ha iniciado el proceso de participación ciudadana vinculado al Estudio de Integración Paisajística para la ampliación del vertedero del Complejo Ambiental de El Campello. Este documento técnico analiza los efectos en el paisaje de modificaciones del entorno e incluye una encuesta para que la ciudadanía pueda participar y dar su opinión.

Aunque la ley solo exige que se publiquen en el apartado de transparencia web, el Consorci Mare ha transformado la encuesta en un formulario para facilitar la participación de la ciudadanía.

“Como en todas las decisiones que se han tomado bajo mi presidencia, queremos asegurar la máxima participación y transparencia posible, es por ello por lo que hemos decidido crear un plan de participación sin precedentes para que nuestros vecinos y vecinas puedan ser escuchados,” ha explicado el presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate. “Siguiendo la normativa, una vez se publiquen los documentos en el boletín oficial provincial, cualquier ciudadano podrá revisar el estudio de integración paisajística y dar su opinión a través de una encuesta online. Además, para maximizar el alcance, hemos incluido códigos QR de acceso directo a la encuesta en los ecoparques fijos de Benidorm y Pedreguer y en toda la red de ecoparques móviles”.

Cómo consultar los documentos y participar

El Estudio de Integración Paisajística para la ampliación del vertedero del Complejo Ambiental de El Campello, su plan de participación pública y la encuesta están publicados en el apartado Portal de Transparencia de la página web del Consorcio Mare. Durante los próximos 30 días, como marca la normativa, cualquier ciudadano podrá rellenar la encuesta y participar en este proceso.