Confrides impulsa dos proyectos universitarios para estudiar su patrimonio natural y la realidad social de las personas mayores

En el ámbito medioambiental, una estudiante del Grado en Biología desarrolla un proyecto centrado en la catalogación y puesta en valor del patrimonio natural de Confrides y L’Abdet. Entre sus trabajos figuran la identificación de flora autóctona, el inventario de árboles singulares, la documentación de sendas y rutas de montaña y la elaboración de materiales divulgativos que contribuirán a mejorar el conocimiento y la conservación del entorno natural de la Sierra de Aitana.

Por otra parte, una estudiante del Grado en Sociología está llevando a cabo un diagnóstico sociológico de la población mayor del municipio. El proyecto analiza aspectos como las necesidades sociales, las redes de apoyo, la participación comunitaria y las posibles situaciones de vulnerabilidad o soledad no deseada, con el objetivo de aportar información útil para orientar futuras políticas municipales dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

El alcalde, Rubén Picó, ha destacado que «para un municipio pequeño como el nuestro es muy importante poder participar en iniciativas como Campus Rural, porque nos permiten incorporar talento joven y universitario que desarrolla proyectos útiles para el presente y el futuro de nuestro pueblo. El trabajo que se está realizando contribuirá a conocer mejor nuestro patrimonio natural y la realidad social de nuestros mayores, generando herramientas que servirán para planificar nuevas actuaciones y seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos».

Asimismo, ha señalado que «seguiremos apostando por colaborar con la Universidad de Alicante y con todas aquellas instituciones que quieran contribuir al desarrollo de nuestros municipios, demostrando que el medio rural ofrece oportunidades para la investigación, la innovación y la formación de los jóvenes, al tiempo que aporta soluciones reales a las necesidades de nuestros vecinos».