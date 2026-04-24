El Consorci Mare implantará contendores de reciclaje de textil y aceite usado en Alfaz del PI

El Consorci Mare continúa con la implantación de nuevos contenedores de aceite y ropa usada en varios municipios de la Marina Baixa

Concretamente Alfaz del Pi es uno más de los municipios de la comarca en los que se va a llevar a cabo la instalación de estos contenedores para poder depositar la ropa o el aceite usado y que pueda ser utilizado por vecinos y visitantes, como explica José Ramón González de Zárate, presidente del Consorci Mare, se van a instalar en Alfaz del Pi diecinueve contenedores de aceite y nueve contenedores de ropa usada.

En Benidorm y Villajoyosa están ya implantados los contenedores de reciclaje del Consorci Mare desde finales del año pasado, 37 contenedores de ropa y 11 de aceite en Benidorm y 17 de textil 37 de aceite en la Vila, pero además otros pueblos de la Marina Baixa como Bolulla o Tárbena también están implantados, todo con el mismo objetivo para optimizar la gestión de residuos y fomentar el reciclaje.