El Consorci Mare gestiona 119.150 toneladas de residuos en el primer semestre del año, un 3,76% más que el año anterior

Cada vez reciclamos más y mejor. Así se extrae de las cifras de recogida hechas públicas hoy el Consorci Mare, la entidad que trata los residuos de 52 municipios de la Marina Alta, la Marina Baixa y El Campello. Entre enero y junio de este año, el Complejo Ambiental de El Campello ha gestionado un total de 119.150,08 toneladas de residuos, un 3,76% más que en el mismo periodo del año anterior. Un aumento marcado por los repuntes previos a la campaña estival, pero también por la voluntad de la ciudadanía de hacerlo bien y depositar los residuos domésticos en las instalaciones adecuados.

“La recogida separada de residuos ha experimentado un crecimiento progresivo y sostenido durante el primer semestre del año, alcanzando porcentajes históricos en fracciones como la orgánica o los voluminosos”, ha explicado el presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate.

Impulso a la separación selectiva

Los datos respaldan este optimismo. Y es que, si en enero de 2026 se recogieron 108,78 toneladas de residuos orgánicos, el mes de mayo cerró con 139,38 toneladas, casi un 30% más que a inicio de año. Un incremento que refleja una mayor concienciación ambiental por parte de la ciudadanía, pero también un mejor uso del contenedor marrón.

Pero la orgánica no es la única protagonista. Tal y como detalla González de Zárate, la recogida de voluminosos también ha experimentado un crecimiento importante, superando las 3.439 toneladas de residuos en el primer semestre del año. El uso de los servicios municipales de recogida de enseres y de los ecoparques del Consorcio ha evitado que este tipo de residuos acabe en el contenedor de resto y que, gracias al recién inaugurado Centro de Tratamiento de Voluminosos, se puedan gestionar y recuperar.

“Los datos de este semestre nos demuestran que las políticas de concienciación y la colaboración ciudadana dan sus frutos. Ver cómo mes a mes crece la separación de materia orgánica y cómo los vecinos utilizan cada vez mejor los canales para los enseres voluminosos nos indica que estamos en el camino correcto hacia la economía circular”, comenta el presidente del Consorci Mare.

Reducción de los residuos textiles en vertedero

A estos datos de recogida tan positivos, se une otro de igual magnitud: desde 2024 hasta hoy, se ha reducido un 11% el porcentaje de residuos textiles que llegan a vertedero. La implantación de nuevos contenedores de ropa y calzado desde finales de septiembre de 2025 y la realización de campañas de sensibilización ciudadana en la Marina Alta, la Marina Baixa y El Campello, ha permitido recoger 80.000 kilos de textil usado a través de estos recipientes, evitando que acaben en el vertedero.

“La instalación de nuevos contenedores nos ha permitido rescatar miles de prendas que antes se perdían en la bolsa de basura habitual. Esto demuestra que, cuando acercamos los recursos a los municipios y ponemos las herramientas necesarias, la ciudadanía responde de forma excepcional”, concluye González de Zárate.

El Consorci Mare es la entidad dedicada a la gestión de los residuos de 52 municipios de la Marina Alta y la Marina Baixa junto a El Campello.