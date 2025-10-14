ayudas

La Conselleria dota con medios de videoconferencia a 107 Oficinas de Justicia

La Conselleria de Justicia y Administración Pública ha invertido 129.731 euros en la instalación deequipos de videoconferencia en 107 Oficinas de Justicia en el municipio, los antiguos juzgados de paz, de la Comunitat Valenciana

En la provincia de Alicante, se ha dotado con estos medios a 42 municipios, entre ellos Altea, l’Alfàs del Pi, Callosa d’en Sarrià, Finestrat y La Nucía, pertenecientes a la comarca de la Marina Baixa.

El objetivo de esta iniciativa es facilitar que partes, peritos y testigos puedan realizar sus comparecencias y declaraciones judiciales desde su propio municipio, evitando desplazamientos innecesarios a las sedes judiciales.

Este proyecto se enmarca dentro de la apuesta de la Conselleria por una justicia de proximidad, que acerca la administración judicial a la ciudadanía.

