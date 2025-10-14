La Conselleria dota con medios de videoconferencia a 107 Oficinas de Justicia

En la provincia de Alicante, se ha dotado con estos medios a 42 municipios, entre ellos Altea, l’Alfàs del Pi, Callosa d’en Sarrià, Finestrat y La Nucía, pertenecientes a la comarca de la Marina Baixa.

El objetivo de esta iniciativa es facilitar que partes, peritos y testigos puedan realizar sus comparecencias y declaraciones judiciales desde su propio municipio, evitando desplazamientos innecesarios a las sedes judiciales.

Este proyecto se enmarca dentro de la apuesta de la Conselleria por una justicia de proximidad, que acerca la administración judicial a la ciudadanía.