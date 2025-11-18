Confrides invierte 4.500 euros en la modernización de su archivo municipal

La cantidad ha sido solicitada a la Generalitat Valenciana dentro de la convocatoria de subvenciones del área de Archivos, con el fin de que sea sufragada por la administración autonómica. Además, el consistorio ha pedido a la Diputación de Alicante una ayuda en especie, no económica, destinada a catalogar toda la documentación que aún no está registrada.

Las actuaciones permitirán disponer de un archivo más moderno, ordenado y digitalizado, facilitando tanto la conservación del patrimonio documental de Confrides como el acceso a la información por parte de la ciudadanía y del personal municipal.