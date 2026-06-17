El Concurso de Tapas y Pinchos de Benidorm celebra del 19 al 28 de junio su XVI edición

El calendario del ‘Benidorm Gastronómico 2026’ vivirá a partir este viernes una nueva cita para promocionar lo mejor de la gastronomía local. En este caso, en pequeño formato. El CdT Domingo Devesa ha albergado este mediodía, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Tapa, la presentación de la XVI edición del ‘Concurso de Tapas y Pinchos’, que se desarrollará del 19 al 28 de junio y este año contará con la participación de un total de 19 establecimientos, 17 de ellos concursando para alzarse con el voto del jurado popular y el formado por expertos.

El alcalde de la ciudad, Toni Pérez, ha acompañado en este acto a los representantes de los bares y restaurantes participantes, junto al presidente de la asociación de hostelería Abreca, Javier del Castillo, y miembros de esta asociación; el padrino del ‘Benidorm Gastronómico 2026’, Mariano Sanz; el jurado técnico, que ya ha probado y votado las tapas; y otros miembros de la Corporación local.

Durante su intervención, el primer edil ha puesto en valor “la calidad y variedad” de la oferta gastronómica que ofrece Benidorm, recordando que esta actividad “con la que arrancó el ‘Benidorm Gastronómico’, hoy es una marca consolidada y escaparate de la amplia y variada oferta de calidad de nuestro sector hostelero y de restauración”. El alcalde ha celebrado el número de establecimientos participantes y ha indicado que, al igual que con la calidad de las propuestas a concurso, “también vamos a contar con un jurado de altísima calidad: un extraordinario jurado técnicos que un año más lo ha tenido muy complicado, seguro, y otro jurado que nos espera, que es el jurado del público, que también tendrá que decidir cuál es la mejor tapa o el mejor pincho de esta decimosexta edición”.

Toni Pérez ha agradecido a estas empresas locales su apuesta por “elevar cada día la calidad de nuestra oferta”, lo que lleva “aparejado que también crece la calidad que ofrece el destino Benidorm” y se ha referido al buen momento por el que atraviesa el empleo en la localidad. “Benidorm lleva ya muchos meses encadenados de caída del paro y de generación de empleo”, ha destacado, tras lo cual ha manifestado que “si estamos por debajo de los dos dígitos cuando alguna ciudad de nuestro tamaño, incluso en la propia provincia, habla de un 21% de paro y nosotros hablamos del 9%, en gran medida es precisamente por el servicio que prestáis y por la capacidad que tenéis de generar riqueza”.

Por su parte, Javier del Castillo ha valorado que “cada año el nivel de este concurso es más alto” y ha invitado al público a visitar los locales participantes. “Vamos a estar 10 días dándolo todo para que vengáis y disfrutéis de todos nuestros pinchos, de nuestras tapas, del ambiente de nuestros locales y que lo podáis vivir y disfrutarlo y contarlo a la gente”.

“La materia prima que utilizamos intentamos que sea materia sostenible, que sea materia de kilómetro cero, que sea auténtica y muy nuestra, que al final es lo importante, que es lo que tenemos que vender, enseñar que la gastronomía de la provincia de Alicante es una de las mejores gastronomías que hay en el mundo”, ha concluido el presidente de Abreca.

Establecimientos participantes

Los 19 establecimientos que tomarán parte en este ‘XVI Concurso de Tapas y Pinchos’ son: Baldo, Cervecería L’Abadía, El Bodegón Aurrera, El Mesón, Freiduría Los Peces, La Cava Aragonesa, La Fava, La Tabernita del Sur, La Tapería, Malaspina, Marisquería El Puerto, Molta Pasta, Pinocchio Playa, Pintxos Aurrera, Rock’n Ribs, Taberna Andaluza y Uncle Bob Taberna Jamaicana, a los que también suman su participación La Pinta y La Pinta Beach.

Todos ellos ofrecerán sus propuestas a un precio único de 3,50 euros del 19 al 28 de junio, periodo durante el cual, además de probarlos, el público también podrá votar por su tapa o pincho preferido para alzarse con el premio del público. Entre todos los clientes que hayan participado en la votación se sorteará una cena para dos personas valorada en 60 euros a disfrutar en cualquiera de los establecimientos participantes.

Paralelamente, un jurado compuesto por expertos del gremio votará para entregar los premios de este concurso que, según ha explicado el vicepresidente de Abreca, hoy han tenido la posibilidad de degustar y votar por sus presentaciones favoritas, pero cuyo veredicto no se conocerá hasta pasado el evento. El jurado ha estado compuesto este año por Mariano Sanz García, padrino de ‘Benidorm Gastronómico 2026’; Alfonso Mira Bejerano, chef del Restaurante Alfonso Mira (Aspe); Marta Devesa Santacreu, Restaurante Hogar del Pescador (La Vila); Esperança Cano Figueira, Restaurante El Xato (La Nucía); Carlos Corredor Sáez, crítico gastronómico y creador de la Guía Gastronómica de Alicante; y Manolo Martínez Hernández, Restaurante Ducados de Benidorm. Todas las propuestas pueden encontrarse en los folletes promocionales, dotados con códigos QR y códigos NaviLens para personas ciegas, así como en la web de la Fundación de Turismo www. https://www.visitbenidorm.es/

Tras este ‘XVI Concurso de Tapas y Pinchos’, la siguiente cita en el calendario del ‘Benidorm Gastronómico 2026’ será en septiembre. En concreto, del 11 al 20, cuando se podrán degustar las distintas propuestas del ‘V Concurso de Cocktails’, mientras que del 16 al 25 de octubre cobrarán protagonismo los ‘Arroces de la Tierra’ con las XV Jornadas dedicadas a este cereal.

Por último, del 26 al 29 de noviembre, se celebrará las ‘II Jornadas Menjars del Nostre Poble’, la última cita prevista para promocionar la gastronomía local y que se consolida dentro del Benidorm Gastronómico tras su primera edición, celebrada en 2025 dentro de los actos conmemorativos del ‘700 Aniversari’ de Benidorm.