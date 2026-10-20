El Complejo Ambiental de El Campello ha tratado alrededor de 75.000 toneladas durante el tercer trimestre del año

El Complejo Ambiental de El Campello del Consorci Mare, donde se tratan los residuos de 52 municipios de la Marina Alta, la Baixa y el Campello, ha cerrado el balance del tercer trimestre del año con un volumen total de 74.853,34 toneladas de residuos gestionados durante los meses de julio, agosto y septiembre.

“Estos datos demuestran nuestra capacidad de reacción y la eficiencia del Complejo Ambiental en el tratamiento de residuos: a pesar del aumento de población, seguimos funcionando en perfectas condiciones dándole una segunda vida a los residuos urbanos,” ha destacado el presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate.

El mes de agosto registró el máximo pico trimestral en la planta, alcanzando las 26.970,96 toneladas, procedentes principalmente de la fracción de resto del contenedor gris (un total de 25.852,70 toneladas en ese periodo). En julio y agosto de este año se trataron 53.007,46 toneladas, una cifra muy similar a la de 2025, cuando se trataron 52.413 toneladas, lo que demuestra que, como señala González de Zárate, “a pesar del aumento de población estacional, se han estabilizado los residuos depositados en el contenedor de mezcla.”

Es destacable el aumento de la recogida separada de la materia orgánica (del contenedor marrón o los sistemas de recogida puerta a puerta). En julio se gestionaron 134,40 toneladas de orgánica, cifra que subió a 142,72 toneladas en agosto y alcanzó su máximo en septiembre con 206,90 toneladas. Este comportamiento supone un incremento de casi el 54 % entre el inicio y el final de la temporada estival.

En cuanto a las fracciones específicas procedentes de los ecoparques y las recogidas municipales, el Complejo Ambiental de El Campello gestionó durante el trimestre más de 1.745 toneladas de enseres voluminosos, como muebles, electrodomésticos o sofás. A esta cifra se suman 1.531,6 toneladas de restos de poda y jardinería y casi 153 toneladas de colchones.