El comercio de Benidorm sufre un verano negro pese al repunte turístico

Benidorm ha cerrado el verano con cifras turísticas positivas: una ocupación hotelera media del 93% en agosto y datos que siguen siendo favorables en septiembre, rondando el 90%. Sin embargo, este nivel positivo de turismo no se ha traducido en ventas para el pequeño comercio.

Una encuesta elaborada por la entidad muestra que todas las zonas comerciales de la ciudad han sufrido un notable descenso en las ventas durante junio y julio. En agosto se ha producido una ligera recuperación, con un repunte medio del 15 al 20 por ciento, aunque los niveles siguen muy por debajo de los registrados en el verano de 2024. Desde la asociación informan que van a empezar a trabajar junto con el Ayuntamiento para resolver el problema.