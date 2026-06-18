Cierre al baño de la Playa de la Roda de Altea

El Ayuntamiento de Altea informa que, siguiendo la comunicación recibida de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat Valenciana, queda cerrado temporalmente el baño en la playa de La Roda. La medida se adopta después de que la analítica de control de calidad del agua de baño haya detectado valores superiores a los máximos admisibles en uno de los parámetros microbiológicos, que señala una contaminación de origen residual. La bandera roja ya está izada en la playa y se ruega a la población que respete la prohibición de baño hasta nuevo aviso. Se están investigando las posibles causas y se van a tomar nuevas muestras para confirmar la evolución de la calidad del agua.