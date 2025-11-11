educación

El CEIP Hispanitat de Villajoyosa, único centro de la Marina Baixa en el proyecto ambiental Guardabosc

El programa, que se desarrollará durante el curso 2025-2026, está dirigido al alumnado de 4º y 5º de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica

El CEIP Hispanitat de Villajoyosa participa en la cuarta edición del proyecto de educación ambiental Guardabosc, una iniciativa impulsada por la Generalitat Valenciana para fomentar entre el alumnado el compromiso con la protección del medio ambiente y la prevención de incendios forestales.

En esta edición participan 50 centros educativos de toda la Comunitat Valenciana, de los cuales 18 pertenecen a la provincia de Alicante. El CEIP Hispanitat es el único representante de la comarca de la Marina Baixa.

