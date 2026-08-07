El Castell de l’Olla de Altea celebra este sábado su 40 aniversario con 1.600 kilos de pólvora sobre el mar

Este sábado, a las doce de la noche, la bahía de Altea volverá a iluminarse con el Castell de l’Olla, uno de los espectáculos pirotécnicos más destacados del verano en la Marina Baixa, que este año celebra su 40 aniversario.

Su presidente, José Pérez Gorgoy, conocido como Picarraco, destaca precisamente la experiencia de vivir el espectáculo en directo, donde el sonido, la luz y el reflejo de las carcasas sobre el Mediterráneo se convierten en parte fundamental de la celebración.

Este año, además, el 40 aniversario tendrá su reflejo en el propio espectáculo, con un incremento de la cantidad de pólvora. En total, se han preparado alrededor de 1.600 kilos, que se distribuirán entre los diez puntos de disparo instalados en el mar. Las plataformas se encuentran a diferentes distancias de la costa, desde aproximadamente 125 metros hasta 250 metros.

La encargada de poner el espectáculo en el cielo será, por cuarto año consecutivo, la pirotecnia Vulcano. Su gerente, José Luis Jiménez, explica que se ha trabajado en un montaje especialmente pensado para esta edición conmemorativa y adelanta que el objetivo es ofrecer un espectáculo diferente al de años anteriores.

Este año se han habilitado nuevas zonas de aparcamiento, con alrededor de ocho espacios disponibles, después de las importantes aglomeraciones de vehículos registradas en la pasada edición. Desde la organización recomiendan acudir con suficiente antelación y evitar esperar hasta última hora para desplazarse hasta la zona de la Olla.

Además, el público también podrá utilizar el TRAM como alternativa para acercarse hasta Altea.