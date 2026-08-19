El “Canvi de Majoralia” cerró les Festes d’Agost 2026 de la Nucía

Ayer por la noche se puso punto y a final a “les Festes d´Agost 2026” de La Nucía con el vistoso “Canvi de Majoralia”. Els Majorals 2026- Penya Els Festers pasaron el testigo festero a la Penya El Descontrol – Majorals 2027 con un gran acto que convirtió la plaça Major en una discoteca con música, confeti, polvora y mucha fiesta.

40 penyas y 1.227 festeros participaron durante 5 días (del 14 al 18 de agosto) en los diferentes actos programados.

Relevo Festero

Tras cinco días de intensa fiesta ayer martes 18 de agosto finalizaban les “Festes d’Agost 2026” con el “Canvi de Majoralia” en la plaça Major tras la actuación de la orquesta “La Pato”. En este acto de “Canvi de Majoralia” se pasa el testigo festero de unos “majorals” (organizadores) a otros. El acto comenzó con la intervención de Cristóbal Llorens, concejal de Fiestas, quien agradeció la “gran convivencia” y la “gran comprensión de los vecinos y vecinas no festeros durante los cinco días de fiestas”. Después realizó su discurso de despedida Andreu Juan, presidente dels Majorals 2026- Penya Els Festers, agradeciendo a sus “majorals, reina i corte d’honor, Ayuntamiento de La Nucía, Associació de Penyes, así como a penyas y festeros. El siguiente en intervenir fue Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, quien felicitó als Majorals 2026 Penya Els Festers por las fiestas y por otra parte agradeció a la penya El Descontrol por aceptar el “relevo festero para 2027”.

Cerró las intervenciones Elena Llorens, presidenta de Majorals 2027- Penya El Descontrol, quien tras asumir el testigo festero felicitó als Majorals 2026 por las recientes fiestas y dio paso al espectáculo del “Canvi de Majoralia” en la plaça Major.