La campaña “Reciclar para ConserMar” llega este jueves y viernes a la playa Centro de Villajoyosa

La campaña “Reciclar para ConserMar” llega a la playa Centro de Villajoyosa. Esta iniciativa pretende concienciar a los ciudadanos sobre los beneficios del reciclaje para el medio ambiente y la importancia de no abandonar los residuos en las playas.

La campaña se llevará a cabo en la avenida del Port, en el espacio público junto al ascensor, este jueves y viernes de 9.00 a 14.00 horas. Las Escoles d’Estiu municipales participarán en esta iniciativa para enseñar a los niños y niñas la importancia del reciclaje.

Durante las dos jornadas en las que la campaña permanecerá en este municipio, los alumnos de l'Escola d'Estiu de Villajoyosa recibirán charlas de educación medioambiental por parte de los educadores de Ecoembes. En “Reciclar para ConserMar” los más pequeños, “a través de su participación en la campaña, aprenden la importancia de sus acciones y decisiones en la preservación del medio ambiente”, indicó la concejala de Escena Urbana, Ana Alcázar. “Promover a edades tempranas la sensibilización hacia el reciclaje y el respeto por el entorno impulsa a las próximas generaciones a ser más conscientes y estar más comprometidas con un planeta más sostenible”, añadió.

La edil del área explicó que “esta campaña se dirige a los usuarios de las playas coincidiendo con la época estival y pone en valor la importancia del reciclaje en estos espacios, manteniendo el compromiso y los hábitos adquiridos; ya no solo en el ámbito doméstico, sino también en entornos naturales como nuestras costas”. Con este objetivo el equipo de Ecoembes lleva a cabo acciones de sensibilización, información y concienciación sobre la importancia de depositar en el contenedor amarillo los envases de plástico, metal y briks y en el contenedor azul, el papel y cartón.

Asimismo, incide en la necesidad de frenar la basuraleza; es decir, el abandono de los residuos en la costa. Para ello, desde el stand de Ecoembes los educadores medioambientales animarán a participar en distintas actividades formativas y juegos como La Ruleta del Reciclaje, Ecopalabra, Verdadero o Falso y El Wingo del Reciclaje.

Con esta finalidad, los educadores ambientales del equipo de Ecoembes desarrollan su labor en las playas con propuestas lúdicas y didácticas; como mini funciones de teatro infantil y talleres adaptados a las distintas edades y capacidades. Estas actividades están dirigidas tanto a los niños que estén disfrutando de la playa con sus familias, como a los alumnos de Escoletes d’Estiu de los municipios costeros que visitan la campaña.

Esta campaña cumple su sexta edición en las costas de la Comunidad Valenciana. Ecoembes, la organización que lleva más de 25 años cuidando del medioambiente e impulsando el reciclaje de envases en España, lleva a cabo esta campaña, en colaboración con la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación de la Generalitat Valenciana.