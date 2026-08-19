Calor y cambio de tiempo, restricciones de acceso en los Parques Naturales

En el litoral, se esperan máximas de hasta 35 grados, con cielos con intervalos nubosos, mientras que en el interior de la comarca el calor será todavía más intenso, con alerta roja en municipios como Bolulla o Beniardá, donde los termómetros podrían alcanzar los 40 grados.

Una situación que, sin embargo, tiene fecha de caducidad. A partir de mañana jueves y de cara al fin de semana, se espera un cambio de tiempo, con mayor presencia de nubosidad y posibilidad de precipitaciones, que favorecerá un descenso de las temperaturas, especialmente después de los valores extremos de estos días.

Restricciones de acceso a zonas forestales

Precisamente, y al hilo de esta situación de calor extremo y del elevado riesgo de incendios, varios municipios de la Marina Baixa han restringido el acceso a sus zonas forestales.

Desde hoy miércoles y hasta el viernes 21, ambos días incluidos, está vigente el nivel 3 de preemergencia por riesgo extremo de incendios decretado por la Generalitat Valenciana. Entre las medidas se encuentra la prohibición del tránsito a pie por terrenos forestales y el acceso a determinados espacios naturales.

En Benidorm, se cierra el acceso a El Moralet y a la Serra Gelada. En Finestrat, las restricciones afectan al Puig Campana, la Font del Molí y la Serra Cortina. Y en l’Alfàs del Pi, queda prohibido el acceso a la ruta del Faro de l’Albir y a las sendas del Parque Natural de la Serra Gelada.

Una medida preventiva que busca evitar que las altas temperaturas y las condiciones de extrema peligrosidad puedan derivar en nuevos incendios forestales.