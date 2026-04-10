Callosa d´en Sarrià presenta el martes el proyecto de renovación de la fuente de las cuatro carreteras llamada “Font dels patos”

Esta actuación tiene como objetivo la remodelación absoluta y dar así respuesta vecinal a las solicitudes de los ciudadanos. Por ello desde el consistorio invitan también a los vecinos y vecinas a conocer de primera mano el diseño de la nueva fuente el martes 14 de abril en la Casa de Cultura a las seis y media de la tarde.

Este nuevo espacio urbano “permitirá un desarrollo muy importante” porque ante el grave problema de la circulación en esta rotonda el objetivo del consistorio es solucionar esta cuestión atendiendo así al interés general dada la necesidad que existe de remodelarla completamente y hacerla más funcional y a su vez más atractiva.