Callosa d’en Sarrià pone en marcha una nueva campaña de bonos consumo con un presupuesto de 158.060 euros impulsada por la Diputación de Alicante

El Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià ha anunciado el lanzamiento oficial de la campaña de bonos consumo de este año, una iniciativa conjunta desarrollada junto a la Diputación Provincial de Alicante que destina un total de 158.060 euros para reactivar la economía local y respaldar a los establecimientos del municipio.

La operativa de esta edición está pensada para que cualquier residente mayor de edad pueda beneficiarse directamente en sus compras cotidianas. Cada persona empadronada en la localidad antes del 1 de enero de 2025 y mayor de 18 años cuenta con dos bonos asignados: uno de 20 euros, aplicable en compras iguales o superiores a 40 euros, y otro de 15 euros, para compras a partir de 30 euros.

Para hacer uso de ellos, los vecinos solo tienen que acudir directamente con su DNI a cualquiera de los comercios adheridos que figuran en la lista oficial publicada en la web municipal (www.callosa.es) y el las redes sociales del Ayuntamiento. El plazo de utilización permanecerá abierto desde este momento hasta el próximo 11 de diciembre de 2026, o hasta que se agote el crédito total disponible de la convocatoria.

El concejal de Comercio, Rafael Gregori, ha querido incidir en la importancia de volcarse con el tejido comercial de proximidad en estas fechas. «Queremos animar a todos los vecinos a salir a la calle y gastar estos bonos en nuestros comercios de toda la vida; cada compra aquí se queda en casa, da vida a nuestras calles y sostiene a nuestros autónomos y pequeños empresarios», ha señalado el edil, recordando que el listado completo de establecimientos participantes abarca desde tiendas de alimentación y farmacias hasta ferreterías, calzado y hostelería.