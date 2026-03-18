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Callosa d’en Sarrià mejora el acceso a las Fuentes del Algar para reforzar la seguridad

El Ayuntamiento acondiciona la carretera de entrada al paraje para facilitar el paso peatonal y reducir riesgos en una de las zonas más visitadas

Onda Cero Marina Baixa

Callosa d'en Sarrià |

Callosa d’en Sarrià mejora el acceso a las Fuentes del Algar para reforzar la seguridad
Callosa d’en Sarrià mejora el acceso a las Fuentes del Algar para reforzar la seguridad | Onda Cero Marina Baixa

El alcalde, Andrés Ferrándiz, ha señalado que la intervención continúa trabajos previos para facilitar el tránsito a pie en un entorno con dificultades como acequias o desniveles, que obligaban a invadir la calzada.

Las obras han permitido ampliar los espacios peatonales y hacerlos más seguros. Además, se han instalado bolardos para evitar el estacionamiento de vehículos en las zonas habilitadas, protegiendo así las nuevas infraestructuras. El consistorio también ha pedido colaboración ciudadana para mantener estos espacios en buen estado.

La actuación ha sido financiada íntegramente con fondos municipales previstos en el presupuesto de 2026 y ejecutados en marzo, dentro de la estrategia local de priorizar la seguridad en áreas de gran afluencia turística.

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Estas mejoras se han realizado antes del Puente de San José y del inicio de la Semana Santa, periodos en los que el enclave recibe miles de visitantes y se consolida como uno de los principales atractivos de la provincia de Alicante.

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