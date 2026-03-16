Detenido un concejal de Altea después de una presunta agresión a su pareja que habría provocado lesiones

La Guardia Civil ha detenido al concejal del Ayuntamiento de Altea, Rafael Ramón Mompó, por una presunta agresión a su pareja que habría provocado lesiones.

El arresto se produjo alrededor de las nueve de la noche de este domingo en una vivienda situada en la localidad de Jávea, donde la pareja dispone de una casa y donde, presuntamente, habrían tenido lugar los hechos que se investigan.

Tras conocerse la detención, desde el gobierno municipal de Altea han informado de que, como medida cautelar y mientras se esclarece lo ocurrido y se dispone de información oficial sobre el caso, el alcalde ha decidido retirarle las competencias delegadas al edil.

Por su parte, Gerard Fullana, diputado en Les Corts Valencianes por Compromís, ha señalado que ante este tipo de situaciones debe existir una “condena absoluta” de cualquier forma de violencia y ha insistido en la necesidad de respetar el proceso judicial mientras se esclarecen los hechos.

La investigación continúa abierta y serán las autoridades judiciales las que determinen las responsabilidades una vez analizadas las pruebas.