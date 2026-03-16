SANIDAD

Los médicos de la comarca arrancan una nueva semana de huelga para reclamar mejoras en sus condiciones laborales

En el Hospital Marina Baixa, esta mañana ha tenido lugar una nueva protesta a las once

Onda Cero Marina Baixa

Marina Baixa |

Los médicos de la comarca arrancan una nueva semana de huelga para reclamar mejoras en sus condiciones laborales
Los médicos de la comarca arrancan una nueva semana de huelga para reclamar mejoras en sus condiciones laborales | Marina Baixa

En el Hospital Marina Baixa, esta mañana ha tenido lugar una nueva protesta a las once. A lo largo de la semana tendrán lugar todos los dias estás propuestas a la misma hora.

Según denuncia el colectivo, en algunos servicios hospitalarios se han establecido mínimos del cien por cien, del setenta y cinco por ciento en otros, y del cincuenta por ciento en atención primaria, lo que —aseguran— limita el derecho a la huelga. Los sindicatos han convocado además una manifestación mañana en Alicante, a las seis y media de la tarde.

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