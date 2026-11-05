Callosa d’en Sarrià culmina la primera fase de las obras del camino de Onaer tras una inversión de 600.000 euros

El Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià ha finalizado la primera fase de las obras de mejora del camino de Onaer, una intervención que ha supuesto una inversión global cercana a los 600.000 euros y que ha permitido reforzar el sistema de abastecimiento de agua potable al municipio y mejorar las condiciones de circulación de esta vía.

La actuación se inició ante la necesidad urgente de mejorar el tratamiento del agua, que llevó al Consistorio a instalar una nueva potabilizadora con una inversión municipal de 250.000 euros. A partir de esta primera intervención, los trabajos continuaron con la renovación de la conducción de agua potable y, posteriormente, con el asfaltado del camino.

El alcalde de Callosa d’en Sarrià, Andrés Molina, ha destacado la importancia de las obras hidráulicas ejecutadas, que quedan ocultas bajo el pavimento, pero que resultan determinantes para garantizar el abastecimiento al municipio. « una gran parte de estas actuaciones son cosas que después no se ven, están bajo el suelo, pero son primordiales para que la seguridad del agua y el abastecimiento al municipio estén controlados», ha señalado Molina durante una visita al camino de Onaer. El primer edil ha estado acompañando de los concejales Maribel Ferrándiz, Rafael Gregori y Carlos Seguí.

Renovación de 500 metros de tubería y 7.000 metros cuadrados de asfaltado

La primera fase de las obras ha incluido la sustitución de aproximadamente 500 metros de tubería por una nueva conducción de fundición, encargada de transportar el agua potable hasta Callosa d’en Sarrià.

Una vez completada la renovación de esta infraestructura, se ha ejecutado el asfaltado de unos 1.100 metros lineales del camino, con una superficie aproximada de 7.000 metros cuadrados. Los trabajos de pavimentación han finalizado esta semana.

La intervención ha permitido ampliar al máximo la anchura de la vía, aprovechando los márgenes disponibles para mejorar las condiciones de circulación. Según ha explicado el alcalde, se ha actuado especialmente en el margen izquierdo, además de realizar ajustes en el lado derecho.

Una inversión de 600.000 euros con financiación municipal y de la Conselleria

El conjunto de las actuaciones realizadas en el camino de Onaer, incluyendo la instalación de la potabilizadora, la renovación de la tubería y el asfaltado, alcanza una inversión aproximada de 600.000 euros.

La instalación de la nueva potabilizadora supuso una inversión municipal de 250.000 euros, acometida con carácter urgente para dar respuesta a las necesidades del sistema de abastecimiento.

Por su parte, el asfaltado ha contado con una subvención de la Conselleria, cuya aportación ha permitido al Ayuntamiento afrontar una parte importante del coste de la pavimentación.

Andrés Molina ha destacado el respaldo económico recibido para ejecutar esta última parte de los trabajos, que ha permitido completar la mejora del camino tras las intervenciones realizadas previamente en las infraestructuras hidráulicas.

El Ayuntamiento trabaja para impulsar una segunda fase

La finalización de esta primera fase constituye un avance dentro de las actuaciones previstas para mejorar el camino de Onaer. El Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià trabaja actualmente en la preparación de solicitudes de subvenciones a administraciones supramunicipales con el objetivo de obtener financiación que permita acometer una segunda fase. El Consistorio mantiene así su voluntad de dar continuidad a las mejoras de esta vía, avanzando en la renovación de las infraestructuras y en el acondicionamiento de los caminos municipales.

Molina ha concluido destacando que “con la primera fase ya finalizada, el camino de Onaer cuenta con una conducción de agua potable renovada en el tramo intervenido y un nuevo firme que mejora sus condiciones de circulación”.