La “Cabalgata de Disfraces” llenó de colorido La Nucía

“Superbowl”, “La Bella y La Bestia”, “Granja”, “Fuerte de Playmobil”, “Mundial de Futbol” o “l’Amor” fueron algunas de las temáticas de las 22 penyas en la Cabalgata de Disfraces de les Festes d’Agost 2026. Todas las penyas desfilaron con sus disfraces y carrozas por avinguda Marina Baixa y Carretera llenando de color, música, humor, música y fantasía.

Cada penya confecciona sus disfraces y carrozas de forma artesanal sobre diferentes temáticas, durante el mes de agosto para después lucirlos y desfilar con ellos el 17 de agosto. La Cabalgata es un desfile que llena de música, color y humor las principales avenidas de La Nucía. Las penyas compiten con sus disfraces y carrozas artesanales por los premios a la “mejor cabalgata” cada año.

Un año más la Cabalgata de Disfraces de La Nucía fue uno de los actos más importantes de les “Festes d’Agost” y de los que más gente congrega tanto de La Nucía como de toda la comarca de la Marina Baixa. En 2026 tuvo un gran nivel y una gran participación con un total 22 penyas.

Reina y damas

La reina de les Festes d’Agost Pepa Pastor Llorens junto a sus cuatro damas cerraron la cabalgata 2026 con la gran carroza real. Els Majorals 2026 - Penya Els Festers precedieron a la carroza real, disfrazados de “Peter Pan”.