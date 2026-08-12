BRESH, la fiesta más linda del mundo llega a SkyFest Benidorm este 14 de agosto

Este viernes 14 de agosto, Bresh llega por primera vez al escenario de SkyFest Benidorm para ser el evento del verano en la Costa Blanca: aire libre, hitazo tras hitazo, y una energía que solo se entiende estando dentro.

Bresh lleva tiempo siendo mucho más que una fiesta semanal en diversas localizaciones del mundo. Es un fenómeno global que ha pasado por Buenos Aires, Nueva York, Tokio e Ibiza, y que ha reunido en sus ediciones a nombres como Rosalía, Rauw Alejandro y Bizarrap en Barcelona y Nueva York, Lola Índigo en Madrid, o Nathy Peluso y C. Tangana en Las Vegas, pero no como invitados de cartel, sino como lo que son fuera del escenario: gente que va a bailar.

Este viernes SkyFest Benidorm desembarca en un escenario que pocas fiestas pueden permitirse. De 20:30 a 02:00h, los DJs llevarán la noche por reggaeton, pop latino, dancehall, electrónica y la vieja escuela, sin una sola pausa. Flores, glitter, sorpresas pensadas para los cinco sentidos y la única constante que define a Bresh desde sus inicios: no para de sonar un hitazo cuando empieza otro.

La Bresh tiene la particularidad de que rompe con el concepto tradicional de la discoteca convencional. Se trata de un formato centrado en la cultura libre, la inclusión y el entretenimiento sin prejuicios ni códigos de vestimenta formales.

Así, el recinto del SkyFest Benidorm se mimetizará con su característica estética colorida, repleta de flores, fotocalls, decoración vibrante y stands donde los asistentes pueden aplicarse purpurina de forma gratuita.

La Fiesta Bresh en Benidorm: una sesión ininterrumpida de grandes éxitos sin cartel previo

A diferencia de otros eventos musicales, la Bresh no anuncia previamente un line-up o cartel de artistas. La sesión corre a cargo de sus DJs residentes oficiales, quienes pinchan de manera ininterrumpida desde la apertura de puertas, fijada a las 20:30 horas, hasta las dos de la madrugada. La selección musical rehúsa las sesiones de electrónica underground para apostar por lo que la propia organización denomina ‘hitazo tras hitazo’: una combinación que abarca reguetón clásico y actual, pop comercial, cumbia, éxitos virales y grandes temas de los años 90 y 2000 pensados exclusivamente para cantar y bailar.

Aunque la música es conducida por sus DJs residentes, es habitual que la fiesta cuente con apariciones sorpresa sobre el escenario de cantantes, deportistas o creadores de contenido. Pero la organización jamás confirma estas asistencias con antelación para mantener el factor sorpresa.