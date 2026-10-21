Bombas de semillas para la regeneración ambiental de la Cantera del Racó de l’Infern

Medio centenar de alumnos de Primaria del Colegio Internacional Lope de Vega han participado en una jornada de educación ambiental en la Cantera del Racó de l’Infern, situada en el Parc Natural de la Serra Gelada y recuperada para su integración en el entorno natural.

La actividad ha sido organizada por las concejalías de Medio Ambiente, Parques y Jardines y Educación del Ayuntamiento de Benidorm, en colaboración con FCC y Actúa, empresas concesionarias de los servicios de Limpieza y Parques y Jardines; la Fundación Mundomar; el Parc Natural de la Serra Gelada y el propio centro educativo. El objetivo de la iniciativa es acercar a los más jóvenes al cuidado del medio ambiente y dar a conocer el valor de este espacio natural, recuperado por el Ayuntamiento para favorecer su regeneración e integración paisajística.

La concejal de Medio Ambiente, Mónica Gómez, ha destacado la importancia de “concienciar” a los escolares sobre la “necesidad de proteger el medio y poner en valor un espacio natural que el Ayuntamiento ha rescatado y reintegrado en su entorno original”.

Gómez ha acompañado a los participantes junto al responsable de Parques y Jardines, José Ramón González de Zárate, y la concejal de Educación, Maite Moreno. En la jornada también han colaborado personal del Parc Natural y estudiantes del ciclo de Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (TSEAS) que imparte el Lope de Vega.

A lo largo de la mañana, los escolares tomaron parte en cuatro talleres centrados en la recuperación ambiental y el conocimiento de la flora autóctona. Actúa ha coordinado las actividades de plantación de árboles y elaboración de bombas de semillas; la Fundación Mundomar ha impartido un taller de macetas con especies autóctonas, y los estudiantes de TSEAS han acompañado a los participantes en las tareas de limpieza del entorno.

Bombas de semillas para recuperar la vegetación

Una de las propuestas que más interés ha despertado entre los escolares ha sido la elaboración de ‘bombas de semillas’, pequeñas bolas confeccionadas con tierra preparada, sustrato orgánico y semillas de especies vegetales mediterráneas. Una vez terminadas, los niños las han lanzado en las laderas que todavía presentan una menor cobertura vegetal, con la finalidad de favorecer la germinación y contribuir a la recuperación de la flora.

El responsable de Parques y Jardines, José Ramón González de Zárate, ha calificado la experiencia de “lúdica y divertida” y ha señalado que “gracias a estas últimas lluvias y a la humedad del terreno, permitirá la germinación de las semillas y repoblar los espacios que todavía debemos recuperar”.

La jornada también ha servido para reforzar la vegetación de la cantera con la plantación de entre 400 y 500 nuevos ejemplares de árboles y arbustos, una actuación que contribuye a avanzar en la recuperación ambiental de este espacio del Parc Natural de la Serra Gelada.