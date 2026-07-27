Bienestar Social impulsa la inserción laboral con el POMB

La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Altea continúa impulsando acciones para favorecer la inclusión social y laboral de las personas en situación de vulnerabilidad. Con este objetivo, el departamento ha mantenido una reunión de trabajo y coordinación estratégica con la coordinación de zona del Pacto Territorial por el Empleo de la Marina Baixa (POMB), con el fin de reforzar los recursos destinados a mejorar la empleabilidad de las personas participantes en el Programa de Itinerarios de Inclusión Social.

En el encuentro han participado la concejala de Bienestar Social, Anna Lanuza; el coordinador de Servicios Sociales, Braulio Cencerrado; y la técnica en Integración Social responsable del Programa de Itinerarios de Inclusión Social en Altea, Rosana Alonso. Durante la reunión se establecieron las bases de una colaboración estable que permitirá ofrecer un acompañamiento más completo e individualizado a las personas usuarias que se encuentran en búsqueda activa de empleo.

Tal y como ha explicado la concejala de Bienestar Social, Anna Lanuza, “esta coordinación permitirá que las personas participantes en el programa puedan acceder al servicio de orientación laboral del POMB, donde recibirán atención personalizada para mejorar sus posibilidades de inserción laboral”. En los próximos meses se desarrollarán talleres grupales dirigidos a reforzar competencias y habilidades clave para afrontar con mayores garantías el acceso al mercado de trabajo.

"El empleo es una herramienta fundamental para favorecer la autonomía personal y la inclusión social. Por ello, es imprescindible que desde las administraciones trabajemos de manera coordinada para ofrecer a cada persona un acompañamiento adaptado a sus circunstancias y capacidades. Esta colaboración nos permite ampliar recursos, atención y oportunidades", señala Lanuza.

Este tipo de alianzas entre administraciones y servicios públicos repercuten directamente en una mejor atención a la ciudadanía, al optimizar recursos y generar nuevas oportunidades para quienes más lo necesitan. "Nuestro objetivo es que ninguna persona afronte sola el proceso de búsqueda de empleo y que disponga de las herramientas necesarias para acceder a un trabajo digno y de calidad", ha añadido la edil de Bienestar Social Anna Lanuza.

El Programa de Itinerarios de Inclusión Social de Altea está cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Fondo Social Europeo Plus (FSE+) de la Comunitat Valenciana y tiene como finalidad promover la inclusión activa, la igualdad de oportunidades y la autonomía de las personas en situación o riesgo de exclusión social.

Desde la Concejalía de Bienestar Social se continuará trabajando en la creación de sinergias con entidades y organismos especializados para fortalecer los itinerarios de inserción sociolaboral y facilitar que las personas participantes puedan construir un proyecto de vida autónomo y estable.