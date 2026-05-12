La Biblioteca Municipal de l’Alfàs impulsa una encuesta de satisfacción para mejorar sus servicios

A través de este cuestionario, accesible de forma online, la biblioteca invita a residentes y usuarios habituales a valorar distintos aspectos relacionados con la atención recibida, el funcionamiento de las instalaciones, los fondos bibliográficos, las actividades culturales y los servicios que presta este espacio municipal.

La encuesta puede realizarse escaneando un código QR que podrán encontrar en la propia biblioteca. Este código dirige directamente a un formulario con preguntas sobre el servicio y la experiencia de los usuarios.

El concejal de Cultura de l’Alfàs del Pi, Manuel Casado, ha animado a la ciudadanía a participar en esta iniciativa “porque la opinión de los usuarios es fundamental para continuar mejorando y adaptando los servicios de la biblioteca a las necesidades reales de la población”.

Casado ha destacado que “la Biblioteca Municipal es un espacio vivo, dinámico y abierto a toda la ciudadanía, no solo para el préstamo y consulta de libros, sino también como punto de encuentro cultural, educativo y social”. En este sentido, ha añadido que “escuchar a los usuarios nos permite detectar nuevas demandas, mejorar la atención y seguir impulsando actividades y servicios que fomenten la lectura y el acceso a la cultura”.

Desde el área de Cultura se recuerda que la participación en la encuesta es totalmente anónima y apenas requiere unos minutos, pero supone una herramienta muy útil para evaluar el funcionamiento de la biblioteca y planificar futuras acciones de mejora.

La Biblioteca Municipal de l’Alfàs del Pi abrió sus puertas en noviembre de 1982 con un fondo inicial de 2.000 libros, ubicados en los bajos del antiguo Ayuntamiento. El 2 de marzo de 1990 se trasladó a la segunda planta de la Casa de Cultura, donde la sala principal adoptó el nombre del periodista y poeta valenciano Vicent Andrés Estellés. Posteriormente, en abril de 2010, el espacio se amplió con una segunda sala dedicada al público infantil, que lleva el nombre del poeta oriolano Miguel Hernández.

En la actualidad, el catálogo de la biblioteca asciende a 51.749 libros, 3.815 películas y 1.874 archivos sonoros, consolidándose como uno de los principales espacios culturales del municipio y un referente para el fomento de la lectura y el acceso a la cultura.

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi reafirma así su compromiso con la mejora continua de los servicios culturales municipales y con la participación ciudadana como elemento clave para seguir avanzando hacia una oferta cultural más cercana, accesible y de calidad.