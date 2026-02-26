La Biblioteca Municipal de L'Alfàs del Pi crece en usuarios y visitas en 2025

Actualmente cuenta con 4.538 personas asociadas: 2.544 adultas y 1.994 infantiles. Solo en lo que va de año se han sumado 243 nuevos socios, destacando el aumento del público infantil. Además, cinco instituciones locales forman parte ya del colectivo de usuarios, reforzando la colaboración con centros educativos y asociaciones. En cuanto a las visitas, en 2025 se han contabilizado 14.636 accesos, frente a los 13.294 de 2024, lo que confirma la buena salud del servicio y su importante papel en la vida cultural y familiar del municipio.

El concejal de Cultura, Manuel Casado, ha valorado muy positivamente los datos registrados en 2025 y ha subrayado que “la Biblioteca Municipal es un espacio abierto, dinámico y en constante evolución que sigue creciendo gracias a la implicación de la ciudadanía”. Casado ha destacado especialmente el aumento de socios infantiles y juveniles, señalando que “fomentar el hábito lector desde edades tempranas es una prioridad para este equipo de gobierno, y estos datos demuestran que vamos por el buen camino”.

De cara a 2026, la biblioteca se ha marcado como objetivo renovar el mobiliario para ampliar la exposición de títulos y mejorar el acceso a sus fondos.