Bernabé Cano entra en el Consejo Asesor del Deporte Español (CADE)

Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, ha entrado en el Consejo Asesor del Deporte Español (CADE) como nuevo miembro en la última reunión de este ente de ADESP (Asociación del Deporte Español). Un órgano consultivo presidido por Jorge Garbajosa y donde también están Pau Gasol, Ona Carbonell, Sandra Sánchez o Vicente del Bosque. Cano aportará a CADE su experiencia municipal y una visión del deporte como “motor de desarrollo, oportunidades y bienestar para la ciudadanía”.

Una vez más la decidida apuesta de La Nucía por el deporte vuelve a “tener reconocimiento a nivel nacional”, pasando su alcalde a forma parte del prestigioso Consejo Asesor del Deporte Español (CADE) de ADESP. De hecho Bernabé Cano participó en su primera reunión como miembro del CADE, que espera que el alcalde de La Nucía “aporte su experiencia municipal y su visión del deporte como motor de desarrollo, oportunidades y bienestar para la ciudadanía a este órgano consultivo del deporte español”.

“Un sueño que La Nucía entre en el CADE”

“Es un sueño hecho realidad que como alcalde de La Nucía pase a formar parte del Consejo Asesor del Deporte Español. En primer lugar quiero dar las gracias a todos sus miembros por elegirme como representante de las administraciones públicas. Esperamos aportar nuestro granito de arena y contribuir con nuestra visión local-global a mejorar el deporte español. Hemos conseguido que “La Nucía, Ciudad del Deporte” se siente en la misma mesa que Pau Gasol, Ona Carbonell, Sandra Sánchez o Jorge Garbajosa. Algo impensable y que demuestra que cuando trabajas por y para el deporte desde hace 25 años, tienes el reconocimiento” afirmó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Hecho histórico

Un hecho histórico para La Nucía y para su alcalde, que a partir de ahora formará parte de este órgano consultivo y voluntario del Deporte Español, que colabora con el CSD, gobiernos y las instituciones españolas. Su objetivo fundamental es analizar el Deporte en España y aportar soluciones desde el ámbito deportivo, empresarial y político, adaptándose a los cambios estructurales que se producen.

Gasol, Garbajosa, Ona Carbonell

El Consejo Asesor del Deporte Español (CADE) de ADESP fue fundado en 2019 y actualmente está presidido por Jorge Garbajosa, ex jugador de baloncesto (Selección Española) y actual pte. FIBA Europa y forman parte de su junta otras leyendas del deporte español como Pau Gasol, Ona Carbonell, Sandra Sánchez, Teresa Perales, Damián Quintero, Vicente del Bosque, Mercedes Coghen, Eva Moral o Theresa Zabell y directivos del deporte como José Hidalgo (pte. FETRI y ADESP), Marisol Casado (miembro COI), Raúl Chapado (pte. Fed. Esp. Atletismo) o Antonio Arimany (Pte. World Triathlon).

También están representados ex secretarios del Consejo Superior de Deportes como Miguel Cardenal o Jaime Lissavetsky y representantes del mundo empresarial como IBERIA, Telefónica, ENDESA, Iberdrola…etc. Y desde ahora también como representante de las administraciones públicas Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.