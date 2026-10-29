Los benidormenses podrán visitar las instalaciones del nuevo tanatorio municipal por Todos los Santos

El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía de Cementerios que dirige el concejal Jaime Jesús Pérez, ha programado dos jornadas de apertura de puertas en el nuevo tanatorio municipal, ubicado junto al Cementerio de Sant Jaume, coincidiendo con la celebración de Todos los Santos. Esta apertura se realiza con la finalidad de que los ciudadanos puedan conocer las instalaciones de este nuevo servicio de cara a su próxima apertura, según ha trasladado el alcalde de la ciudad, Toni Pérez, quien ha indicado que las visitas se han programado para el sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde.

El tanatorio municipal se encuentra actualmente finalizando los trámites para su entrada en funcionamiento, tras su construcción en una parcela pública del Plan Especial Ampliación Cementerio Municipal Sant Jaume, en el que el Ayuntamiento ha invertido cerca de 3,7 millones de euros para duplicar la superficie del camposanto, pasando de 41.780 metros cuadrados a los más de 91.000 actuales y garantizando así la capacidad de enterramientos en la ciudad para, al menos, las próximas tres décadas.

El alcalde ha manifestado que “hemos ejecutado un plan muy ambicioso y, a su vez, muy necesario para una ciudad como Benidorm, que nos va a permitir disponer de un cementerio que atienda las necesidades de las futuras generaciones y, además, pudiendo dar respuesta a todo el proceso relacionado con la despedida de un ser querido”. En este sentido, ha destacado que “la puesta en marcha de este servicio de tanatorio crematorio da respuesta a una demanda que viene de lejos”, recordando que “se trata de un servicio muy necesario” y que “una vez en funcionamiento evitará que nuestros vecinos y vecinas tengan que desplazarse a otras localidades de la comarca cuando fallece un familiar o un amigo, como ha venido ocurriendo hasta ahora”.

El edificio se ha proyectado como una comunicación mediante porches abiertos para garantizar una buena iluminación exterior aprovechando el clima que tiene Benidorm. A través del porche se da acceso a las distintas salas de velatorio y a un módulo en el que se ubica la cafetería, así como los servicios públicos con aseos adaptados y un comedor para empleados.

En cuanto a los servicios que se van a ofrecer, el tanatorio municipal cuenta con seis salas de velatorio, todas con la misma superficie y en las que se ha dispuesto de un túmulo refrigerado para velar al difunto. Las salas se distribuyen en torno a un pasillo de servicio central que las comunica como forma de optimizar el espacio.

Habrá, asimismo, una zona de cafetería con cocina, almacén y terraza exterior cubierta con máquinas expendedoras; un comedor de empleados conectado con la cafetería; aseos generales para el público y aseo adaptado. La instalación cuenta con sala de tanatopraxia con cámara de conservación y cámara de almacén de residuos; un horno crematorio con sala de introducción; y sala de despedida. Igualmente, se ha previsto un garaje para coches fúnebres, un almacén de féretros y un grupo antiincendios con depósitos de agua.

El acceso peatonal se realizará por la fachada principal, que se sitúa frente al aparcamiento público previsto en el Plan Especial.