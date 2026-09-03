Benidorm vuelve a ser el líder en destinos con un 93,7% de ocupación y mantiene el pulso de cara a septiembre

La capital turística de la Costa Blanca supera el ya de por sí alto volumen de reservas de principios de mes y con un incremento interanual de 1,7 puntos frente al 92% anotado en el mismo periodo de 2025. Este crecimiento es especialmente meritorio dada la enorme magnitud de su oferta alojativa, evidenciando el músculo del destino durante las semanas más exigentes del verano.

En cuanto al origen de los visitantes, el turista doméstico encabeza la tabla al concentrar el 36,5% de las pernoctaciones. A escasa distancia le sigue el mercado británico, que aglutina un 32,5% de los huéspedes. Juntos, España y el Reino Unido rozan el 70% de la cuota total de los hoteles de la ciudad. Por otro lado, Portugal afianza su fuerte implantación estival situándose en tercer lugar con un 13,9%, mientras que otros países europeos como Italia (2,6%), Rumanía (2,4%) y Francia (2,0%) dibujan un mapa internacional muy consolidado.

Si atendemos a la clasificación hotelera, los alojamientos de cuatro estrellas marcan el ritmo con un 93,8% de sus camas ocupadas, pisándoles los talones los de tres estrellas con un 93,6%. Es muy destacable el gran impulso que han tomado los establecimientos de dos estrellas, que se disparan hasta un 92% (superando con amplitud el 86,7% registrado el año pasado). Todo ello ilustra un escenario de alta demanda muy bien repartida por toda la ciudad.

Para el arranque de septiembre, las previsiones se mantienen en cotas muy dinámicas, partiendo con un 90,7% de reservas ya afianzadas en los sistemas (on the books). Un dato que aventura una inmejorable extensión de la temporada alta.

Aunque Hosbec alerta del incremento de costes: mayor ocupación no equivale a ganar más. Los costes laborales, la energía, alimentación y las amortizaciones de las inversiones pueden condicionar la cuenta de resultados a pesar de los datos.