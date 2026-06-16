Benidorm, Villajoyosa, Finestrat y Altea obtienen un año más los distintos Qualitur para sus playas

En Villajoyosa diez playas han sido distinguidas y se suman a las seis banderas azules y los dos senderos azules con los que cuenta el municipio

Villajoyosa ha revalidado este verano las diez banderas Qualitur que reconocen la excelencia en la gestión de las playas en materia de calidad, sostenibilidad y accesibilidad. Las playas El Xarco, La Caleta, Bol Nou, Paradís, L’Esparrelló, Carritxal, Centro, Varadero, El Torres y Racó del Conill lucirán nuevamente este distintivo otorgado por Turisme Comunitat Valenciana.

Con la renovación de estos reconocimientos, Villajoyosa reafirma su compromiso con la conservación de su litoral y con un modelo turístico sostenible que pone en valor uno de sus principales recursos naturales, garantizando al mismo tiempo el disfrute seguro y accesible de sus playas.

Por su parte Benidorm renueva las cinco banderas Qualitur que reconocen la excelencia ambiental y los servicios de sus playas y calas. Proximamente se procederá al izado de las banderas de Qualitur en las playas de Levante, Poniente y Mal Pas, así como en las calas de l’Almadrava y Ti Ximo, así como el resto de certificaciones de calidad obtenidas por las playas de la ciudad este 2026.

Finestrat también recibe un año más la Bandera Qualitur que reconoce la excelencia y calidad de La Cala una distinción que otorga la Generalitat Valenciana en reconocimiento a la excelencia y calidad de esta playa. Desde el 1 de junio el Socorrismo está operativo en la Cala de Finestrat todos los días, de lunes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas. Para informar a los bañistas sobre el estado de la mar, las banderas incluyen el código ColorADD, un sistema gráfico con símbolos geométricos que permite conocer el riesgo de baño a aquellas personas con daltonismo.

La Cala de Finestrat es “Playa accesible”: las personas con movilidad reducida pueden disfrutar del baño asistidas por el personal socorrista en horario, de 10:00 a 20:00 horas. Solo hay que acudir al puesto para solicitar esta asistencia.

La Cala de Finestrat es “Playa sin Humo” desde 2020 para preservar la salud de bañistas y la calidad medioambiental de esta zona litoral. “En nuestra playa no se puede fumar ni vapear. Llevamos 6 años con esta medida para proteger nuestra salud y evitar el daño ambiental que generan las colillas en la arena y en el mar”.

La Cala tiene Red WiFinestrat con acceso gratuito en la misma playa y en el paseo, además de la conexión USB en diversos bancos del paseo para facilitar la recarga de dispositivos móviles.