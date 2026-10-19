Benidorm ya utiliza la plataforma digital Iris 360 para mejorar la gestión municipal a partir de datos sobre el comportamiento de la ciudad

Conocer cuántas personas hay en cada momento en la ciudad para poder planificar y gestionar mejor los recursos. El hub de innovación del Ayuntamiento de Benidorm BeCiTi ha albergado este lunes la presentación de una nueva herramienta de inteligencia y gestión de datos desarrollada por el Consistorio benidormense que va a permitir conocer los flujos de población y poder planificar con más precisión servicios públicos como el agua, la limpieza, la seguridad o el mantenimiento urbano. Esta herramienta, denominada ‘Gemelo Digital para el cálculo y seguimiento de la población flotante de Benidorm’, se ha desarrollado dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Verde Benidorm’, financiado con fondos de la Unión Europea-Next GenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con un presupuesto de 140.000 euros.

El alcalde de la ciudad, Toni Pérez; la edil de Innovación y Fondos Europeos, Aida García Mayor, y otros miembros de la Corporación local y representantes de empresas concesionarias y de servicios turísticos, han asistido a la presentación de esta nueva herramienta que opera a través de la plataforma de inteligencia de datos ‘iris360’, desarrollada por Libelium, y que está en funcionamiento desde finales del pasado mes de junio.

El primer edil ha destacado que este gemelo digital “responde a la gran pregunta que nos hemos venido haciendo de manera constante en Benidorm: ¿cuánta gente hay ahora mismo en la ciudad? ¿Cuántas personas hubo ayer? ¿Cuántas vendrán mañana?” y ha explicado que este dato “que en cualquier otra ciudad es fácilmente tasable aplicando los datos de población empadronada y las plazas hoteleras, en Benidorm es de suma complejidad puesto que confluyen no solo los residentes empadronados, sino también quienes residen aquí todo el año pero no están empadronados, los turistas que pernoctan al menos una noche en plazas regladas y los visitantes que pasan aquí un número determinado de horas, bien por ocio bien por trabajo, consumen servicios y disfrutan de nuestra oferta pero no pernoctan”.

Con esta nueva plataforma, la ciudad ya está pudiendo cruzar distintos tipos de datos anonimizados, como los consumos de agua, de electricidad, la generación de residuos, el calendario laboral, los eventos, la meteorología, los relativos a tarjetas SIP de telefonía móvil, ocupación hotelera, movilidad y otras fuentes de obtención de datos, como los de la plataforma Smart Playas, para crear escenarios que permiten conocer los flujos de población estable y flotante que va a haber en un periodo, semana o día concreto y poder anticipar la planificación de servicios que serán necesarios.

O, como ha indicado Toni Pérez, “este gemelo digital nos permite ser cada vez más eficientes en la gestión, adelantándonos a las posibles necesidades y escenarios, modulando y adaptando la acción municipal a la población real que haya en cada momento y logrando en consecuencia una mejor planificación y una respuesta más ágil y certera”, pasando de “la inteligencia turística a la inteligencia urbana y permitiendo, con ello, mejorar la calidad de vida de nuestros residentes, que son el centro de toda acción”. En este sentido, ha ahondado en que “cuantos más datos conoces, eres más operativo para integrar la actividad turística con el día a día de la ciudad y con la calidad de vida de nuestros residentes, mejorando su bienestar y el bienestar de la ciudad”.

Casos de uso prioritarios

La presentación de los primeros resultados de esta nueva herramienta ha corrido a cargo de Vicente Mayor, ingeniero jefe municipal, y de Iris Cuevas, la ingeniera de Libelium encargada del desarrollo de la plataforma.

Según han indicado, el sistema desplegado por Libelium responderá principalmente a dos casos de uso prioritarios para la ciudad. El primero, en la eficiencia de servicios, ya que la solución permitirá dimensionar los recursos municipales basándose en la población real, no solo en la censada, sino también los turistas y visitantes. Esto asegura que el agua, la limpieza y los servicios básicos se ajusten con precisión a las necesidades diarias. El segundo caso prioritario es la seguridad en eventos. Así, la capacidad de simular escenarios de afluencia en eventos, tanto de población local como de excursionistas que no pernoctan, permite a las autoridades planificar, de forma preventiva, la logística de seguridad y emergencias. Esto transforma la gestión de multitudes en un proceso controlado y seguro.

“Es el proyecto más complejo, ambicioso y realista que hemos llevado a cabo en Libelium, tanto por la cantidad y frecuencia de los datos ingestados, que requiere la implementación de nuevos estándares de calidad, seguridad y normalización del dato, como por el valor estratégico del mismo, en uno de los municipios más turísticos de nuestro país”, ha indicado Cuevas.