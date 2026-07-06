Benidorm tramita más de 2.300 certificados de vulnerabilidad dentro del proceso de regularización extraordinaria

El Ayuntamiento de Benidorm ha tramitado y emitido un total de 2.333 certificados de vulnerabilidad dentro del proceso de regularización extraordinaria dirigido a personas migrantes lanzado por el Gobierno central y que finalizó hace tan solo unos días. La edil de Bienestar Social, Ángela Zaragozí, ha trasladado estos datos al cierre del proceso, destacando y valorando “el esfuerzo que han realizado los trabajadores municipales para atender todas las solicitudes recibidas durante el proceso sin descuidar por ello la actividad ordinaria y el resto de trámites y servicios diarios”.

La evaluación y emisión de estos certificados de vulnerabilidad las han llevado a cabo los equipos técnicos que prestan servicio en la Concejalía de Bienestar Social y en los centros sociales, mientras que las solicitudes han sido recibidas y tramitadas por el personal del Atención al Ciudadano del edificio central del Ayuntamiento, en las extensiones administrativas y en los propios centros sociales.

Zaragozí ha explicado que “dentro del improvisado proceso puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez, los Ayuntamientos hemos tenido un peso capital, puesto que hemos tenido que asumir un papel fundamental dentro del procedimiento como es la tramitación de los certificados de vulnerabilidad; algo de lo que no se nos informó con antelación, teniendo que adoptar medidas contrarreloj para poder atender a todas las personas que en estos dos meses lo han requerido”.

La edil ha recordado que “ante la falta de información por parte del Gobierno de España, nada más arranca el proceso el Ayuntamiento ofreció una decena de sesiones informativas en diferentes dependencias municipales para que toda la población migrante interesada en solicitar su regularización conociera qué trámites había que seguir y qué documentación aportar”. Por estas sesiones informativas pasaron en torno a 1.700 personas.

La responsable de Bienestar Social ha incidido en que “este proceso de regularización extraordinaria ha superado todas las previsiones, incluidas las del propio Gobierno de Pedro Sánchez, y cuando se improvisa al final el ciudadano paga las consecuencias. Afortunadamente en este caso, el esfuerzo de los trabajadores y las decisiones organizativas adoptadas por el Ayuntamiento han evitado que los servicios municipales se hayan resentido”.