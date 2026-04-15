Benidorm solicitará una subvención para mejorar la línea de fangos de la EDAR e incrementar la producción de biogás

El Ayuntamiento de Benidorm solicitará una subvención a la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio para optimizar el rendimiento de la línea de fangos de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) mediante la integración de biotecnología avanzada e inteligencia artificial. La petición se enmarca en la convocatoria de ayudas para potenciar proyectos de innovación dentro del Plan de Impulso ‘Territorios Innovadores’ del ejercicio 2026.

La actuación, denominada ‘Benidorm Bioboost’, tiene un presupuesto de 149.956,32 euros y tiene como objetivo mejorar la producción y calidad del biogás que se genera en la instalación y mejorar también la deshidratabilidad del fango. En definitiva, según ha explicado José Ramón González de Zárate, concejal de Ciclo del Agua, “se trata de hacer más eficiente todo el proceso, ya que la optimización de la línea de fangos constituye una palanca clave tanto para la eficiencia económica como para la sostenibilidad ambiental de la EDAR”.

El edil ha señalado que la instalación ha sido objeto de “continuos estudios de optimización”, los cuales han puesto de manifiesto que “todavía hay potencial de mejora en la línea de fangos”. En ese sentido, se ha considerado que la digestión anaerobia y la deshidratación “son etapas de la depuración sobre las que actuar para incrementar la autosuficiencia energética de la EDAR, reducir la cantidad de fangos producidos y mejorar su calidad”.

González de Zárate ha explicado que uno de los procesos de la EDAR es el de quitar el fango al agua residual. “Eso se realiza a través de procesos que van restando agua al fango hasta dejarlo sólido. Para que llegue a ser materia inerte se realiza el proceso de digestión, lo cual genera el biogás que se emplea como combustible en la propia EDAR”. Las mejoras que se incorporarán están en línea con los objetivos de neutralidad energética y sostenibilidad ambiental establecidos por la normativa europea. El concejal ha afirmado en ese punto que el proyecto “está alineado con el Plan Estratégico de Innovación de Benidorm, con la Estrategia de Especialización Inteligente de la Comunitat y con los ODS de Naciones Unidas”.

El proyecto consiste en la dosificación de nanopartículas de hierro que favorecerán el proceso de digestión de los fangos de modo que se incremente la producción de biogás. Además, para monitorizar todo ese proceso, se instalarán sensores en toda la línea de fangos que medirán la deshidratación aplicando tecnología de visión por computador. “Con actuaciones como esta reafirmamos nuestro compromiso de avanzar hacia un modelo de gestión del ciclo integral del agua más eficiente, sostenible e inteligente”.

El proyecto propuesto responde, además, a los retos establecidos en la nueva directiva europea relativa al tratamiento de aguas residuales urbanas en materia de neutralidad energética de las estaciones depuradoras, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mejora de la gestión de lodos y control de contaminantes emergentes. La ejecución del ‘Benidorm Bioboost’ no solo aumentará la producción y calidad del biogás, “sino que reducirá el consumo energético y mejorará la calidad del vertido final y el cumplimiento de la normativa” ha apostillado González de Zárate.