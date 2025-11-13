Benidorm retoma las obras de renovación de infraestructuras de agua potable y saneamiento en la avenida Montecarlo

Esta obra, cuyas labores darán comienzo el próximo lunes 17 de noviembre, se ha adjudicado a la mercantil Audeca y contempla las mismas soluciones técnicas que se implementaron para el tramo ya acabado de la avenida. Así, los trabajos a ejecutar son similares a los que ya se realizaron en dicho tramo, por lo que se renovará la red de saneamiento, de agua potable, de pluviales, el alumbrado y la red municipal, la pavimentación y la señalización vertical y horizontal, la jardinería y la red de riego y se incorporará la red de agua regenerada como ya se hizo en la primera fase. La actuación se adjudicó por un importe de 1.355.814,06 euros y será financiada íntegramente con los Fondos de Renovación del Servicio Municipal de Aguas. El plazo de ejecución se estima en doce meses, contemplándose la suspensión de las obras en Semana Santa y en verano.

En cuanto a los trabajos que se llevarán a cabo, para el alcantarillado se contempla la sustitución de 338,87 metros de tubería de hormigón por una tubería de PVC compacta y 14 acometidas domiciliarias. “Con ello se evitan las fugas de agua al terreno, filtraciones y malos olores” ha señalado el concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate. Igualmente se prevé la implantación de una red de recogida de aguas pluviales que actualmente no existe, mediante la instalación de 75 imbornales y 505 metros de tubería de 500 y 630 mm de diámetro, que desaguarán por los colectores de las avenidas Roma y Londres, “reduciendo con ello las afecciones por lluvias torrenciales” ha dicho el edil.