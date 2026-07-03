Benidorm repone las plantas dañadas en el Paseo de Poniente con más de 3.000 nuevos ejemplares

La Concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Benidorm ha iniciado una actuación para la reposición las especies vegetales dañadas en las zonas ajardinadas del Paseo de Poniente debido fundamentalmente al tránsito peatonal por puntos no establecidos para ello. Son algo más de 3.000 plantas las que se están plantando a lo largo de los parterres del paseo, según ha precisado el concejal José Ramón González de Zárate, “para continuar ganando espacio al jardín y que los peatones caminen por el paseo”.

El edil ha subrayado que su departamento y la empresa concesionaria están “atentos” para actuar en todos los barrios de la ciudad “pero con la llegada de la temporada alta hay algunas zonas a las que hay que prestar más atención y cuidado porque registran un tránsito mayor de personas”. El objetivo, en cualquier caso, ha dicho, “es avanzar en tener una ciudad más cómoda y amable”. En ese sentido, el titular de Parques y Jardines también ha indicado que la intervención conlleva además la reparación de algunos tramos en las conducciones del sistema de riego por goteo, ya que han detectado que algunos puntos presentan algún tipo de desperfecto.

“Estamos al comienzo de la temporada de verano y queremos que nuestros ciudadanos y los visitantes que vengan estos meses días se encuentren con una imagen bonita y acogedora de nuestra ciudad” ha asegurado González de Zárate, que ponía el énfasis en que “la ciudad pueda ser disfrutada, que cada día ofrezca una mejor imagen y que sea cada vez más acogedora”. González de Zárate también ha precisado que además de estas labores “cada día se siguen reponiendo los árboles en las vías públicas que han sufrido algún tipo de deterioro”.