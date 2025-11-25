Benidorm renueva la señalización horizontal en la Colonia Madrid con una subvención de la Diputación de casi 440.000 euros

El objetivo de esta actuación es mejorar la seguridad vial del barrio y se ha centrado en la renovación de toda la pintura existente en el asfalto de todas las vías urbanas del barrio. Para su ejecución, la empresa adjudicataria está empleando dos equipos con el fin de que los trabajos puedan concluir esta misma semana.

Escuchamos a Francis Muñoz, concejal de Espacio Público

La ejecución de estos trabajos en todo el municipio tiene un presupuesto de 573.984,38 euros, de los que 439.738 son aportados por la Diputación Provincial de Alicante a través del programa de subvenciones del Plan +CERCA 2023. Los 134.246,38 restantes son abonados por el Ayuntamiento.

Además, Benidorm continúa esa semana con la intervención calzada de varias vías públicas que presentan algunos desperfectos y baches por la antigüedad del asfalto o el tráfico de vehículos pesados. Hoy martes se efectúa el fresado en la avenida Ametlla de Mar las calles Roma y Londres y posteriormente, se asfaltará en dichos puntos y también en el paso a nivel B3 y un equipo de albañilería trabaja en el levantamiento de un imbornal en la calle Herrerías para su reparación.