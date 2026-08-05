Benidorm renueva el pavimento de la calle Juan Rodríguez que se encontraba muy deteriorado por el paso de vehículos pesados

La Concejalía de espacio Público del Ayuntamiento de Benidorm ha iniciado las obras de renovación y sustitución del adoquinado de la calle Sacerdote Juan Andrés Rodríguez Serrano debido al mal estado del pavimento, el cual se encontraba hundido en varios tramos de la vía principalmente a causa del paso frecuente de vehículos pesados.

Con motivo del comienzo de los trabajos, el alcalde de la ciudad, Toni Pérez; y el edil de Espacio Público, Francis Muñoz, han visitado la calle acompañados por técnicos y responsables de la obra para conocer los detalles de la misma y su desarrollo. Allí han constatado lo que se reflejaba en el informe técnico, que el adoquinado de la calzada presenta hundimientos “los cuales hacen que el tráfico tanto peatonal como el que se produce con vehículos de dos ruedas se haga bastante peligroso” ha indicado el alcalde.

Toni Pérez ha recalcado que “precisamente en temporada estival el tráfico de usuarios se incrementa de forma considerable y esta calle, que conecta el Paseo de Levante con la avenida del Mediterráneo, tiene un tránsito significativo de peatones y vehículos y ello hace que la reparación sea necesaria y urgente” para evitar accidentes que pudieran producirse debido al mal estado del firme. “Habíamos detectado cierta inseguridad a causa del estado del pavimento tanto para vehículos como para peatonas y por eso se ha optado por acometer esta mejora” ha agregado el alcalde.

Los trabajos consistirán en la retirada del actual pavimento de adoquines y la colocación posterior del mismo sobre una base de hormigón en masa, cuya función es conseguir un firme estable, así como eliminar las irregularidades de la pavimentación. El primer edil ha reiterado que la intervención es “necesaria y urgente en pro de mejorar las condiciones de accesibilidad y la seguridad de este vial público”.

La actuación se está llevando a cabo mediante un contrato menor, con un presupuesto de 48.294,62 euros y el plazo de ejecución previsto para su finalización es de un mes aproximadamente. Toni Pérez ha indicado por último que se ha decidido ejecutar ahora la obra “en consenso con los vecinos de edificios colindantes y los técnicos municipales” y ha precisado que “se compatibilizarán los trabajos con la circulación de los usuarios puesto que no se cerrará al tráfico peatonal mientras dure la intervención”.