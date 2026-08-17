Benidorm renueva su colaboración con Cruz Roja para mejorar las condiciones de vida y las situaciones de vulnerabilidad

El Ayuntamiento de Benidorm va a mantener este año su colaboración con Cruz Roja Española para la atención de situaciones de emergencia social y sanitaria que puedan producirse en la ciudad. La continuidad de esta colaboración ha sido refrendada con la firma del convenio por parte del alcalde Toni Pérez y la presidenta de la Agrupación Local de Cruz Roja en Benidorm, María Amparo Martínez, mediante el que el Consistorio aportará 325.000 euros a la entidad en 2026 para que pueda continuar desarrollando su labor. En la firma también ha participado la edil de Sanidad, Ana Pellicer.

El primer edil ha explicado que, tal y como recoge el propio documento, el Ayuntamiento realizará una entrega inicial del 75% correspondiente a la cantidad de 243.750 euros en el momento de la firma del convenio, y una segunda entrega del 25%, que asciende a 81.250 euros antes de finalizar el año.

Toni Pérez ha indicado que, “vamos a mantener esta colaboración tan necesaria y que tan bien ha venido funcionando en los últimos años y que, básicamente, se plasma en el desarrollo de distintas actuaciones y en la prestación de servicios socio-sanitarios a los ciudadanos, apoyando diferentes actividades municipales, tanto en el ámbito de servicios preventivos como de asistencia social”. Así, el objeto general del convenio es el de desarrollar acciones dirigidas a toda la población, en colaboración con el Ayuntamiento y con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y las situaciones de vulnerabilidad que puedan afectar a esta población. Este convenio tiene una vigencia de un año, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2026, y recoge las distintas actuaciones que se prestarán dentro de esta cooperación.

El alcalde ha recordado que “entre las principales acciones que Cruz Roja viene prestando a la ciudadanía en Benidorm figuran los servicios preventivos, la intervención en emergencias, intervención social en servicios de ayuda a domicilio, atención social a personas de extrema vulnerabilidad e inmigrantes, educación para la salud, programas de prevención de la violencia infantil y juvenil, la promoción del éxito escolar o funciones de vigilancia medioambiental” y que todas estas actuaciones “se podrán seguir prestando con todas las garantías gracias a esta colaboración”.

Asimismo, dentro del Sistema Integral de Respuesta a Emergencias (SIRE), Cruz Roja pondrá a disposición del Consistorio dos ambulancias de Soporte Vital Básico con todo su material, un vehículo terrestre, un punto móvil de primeros auxilios (PAPS) dotado con material de curas, y un puesto de socorro habilitado con red de comunicaciones por radio y telefónica y centralización de vehículos y equipos de personas, así como personal con formación de Técnico en Emergencias Sanitarias para cubrir este servicio las 24 horas todos los días del año, que podrán atender los preventivos que solicite el Ayuntamiento en grandes eventos así como en actos festeros, educativos, sanitarios, deportivos o de cualquier otro ámbito donde se requiera su presencia, ha agregado Toni Pérez.