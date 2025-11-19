Benidorm registra un 83,3% de ocupación en esta primera quincena de noviembre

El rey del otoño turístico sigue siendo Benidorm, que registra el mejor dato de toda la Comunidad Valenciana, con un 83,3% y un crecimiento de 2 puntos en esta primera quincena de noviembre

De cara a la segunda quincena de noviembre, las reservas ya se encuentran en un 72%, un comportamiento propio de la progresiva entrada en el periodo prenavideño, pero que mantiene un nivel de actividad notable en plena temporada baja. Escuchamos a Mayte García directora Ejecutiva HOSBEC

Benidorm cierra así la primera mitad de noviembre con una inercia turística sólida, una fidelidad internacional que sigue siendo ejemplar y un mercado nacional que acompaña con fuerza la estabilidad del destino.

El mercado internacional continúa marcando el paso, con un Reino Unido que mantiene su hegemonía y concentra el 46,3% de los viajeros. Aunque la cifra es ligeramente inferior a la del año pasado (47,7%), sigue siendo un pilar incuestionable para el sector local. El turismo nacional también muestra un desempeño sólido y estable, aportando un 37,2%, prácticamente en línea con 2024 (36,7%). El resto de los mercados mantiene la estructura habitual: Bélgica (4%), Países Bajos (3,2%) e Irlanda (2,6%), todos ellos en niveles muy similares a los del ejercicio anterior.

La ciudad vuelve a demostrar por qué es uno de los destinos más estables y de mayor atracción turística con un ligero pero significativo avance respecto al 81,4% registrado en 2024, que confirma la fortaleza del destino incluso fuera de la temporada alta.

La estadística elaborada por BigDataHOSBEC de ocupación hotelera durante la primera quincena de noviembre no deja lugar a dudas Benidorm vuelve a demostrar por qué es uno de los destinos más estables y de mayor atracción turística de la Comunitat Valenciana.