Parques y Jardines

Benidorm refuerza la seguridad y el mantenimiento de sus parques con una inversión de 150.000 euros

El concejal de Parques y Jardines, José Ramón González de Zárate, ha visitado esta mañana varios espacios verdes para supervisar el desarrollo de las actuaciones

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Benidorm refuerza la seguridad y el mantenimiento de sus parques con una inversión de 150.000 euros
Benidorm refuerza la seguridad y el mantenimiento de sus parques con una inversión de 150.000 euros | Onda Cero marina Baixa

El Ayuntamiento de Benidorm está ejecutando diversas actuaciones de mejora y mantenimiento en los parques de la ciudad, con una inversión total de 150.000 euros. Estos trabajos se centran principalmente en la reposición de mobiliario deteriorado, la instalación de nuevas barandillas perimetrales de madera, talanqueras, y la colocación de nuevos columpios, entre otras mejoras. En concreto, los trabajos se están llevando a cabo en el parque del Rincón de Loix, en el situado en la confluencia de la avenida Bélgica y Beata María Sufragio Orts, en la Séquia Mare, en el parque de Foietes y en El Moralet.

González de Zárate ha destacado que esta inversión “forma parte del compromiso municipal con la seguridad y el mantenimiento de los parques”, y ha recordado que Benidorm dispone de un contrato de mantenimiento que garantiza actuaciones continuas en todas las zonas verdes de la ciudad.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer