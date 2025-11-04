Benidorm refuerza la seguridad y el mantenimiento de sus parques con una inversión de 150.000 euros

El Ayuntamiento de Benidorm está ejecutando diversas actuaciones de mejora y mantenimiento en los parques de la ciudad, con una inversión total de 150.000 euros. Estos trabajos se centran principalmente en la reposición de mobiliario deteriorado, la instalación de nuevas barandillas perimetrales de madera, talanqueras, y la colocación de nuevos columpios, entre otras mejoras. En concreto, los trabajos se están llevando a cabo en el parque del Rincón de Loix, en el situado en la confluencia de la avenida Bélgica y Beata María Sufragio Orts, en la Séquia Mare, en el parque de Foietes y en El Moralet.

González de Zárate ha destacado que esta inversión “forma parte del compromiso municipal con la seguridad y el mantenimiento de los parques”, y ha recordado que Benidorm dispone de un contrato de mantenimiento que garantiza actuaciones continuas en todas las zonas verdes de la ciudad.