Benidorm refuerza su papel como referente en la formación turística con la nueva plataforma CdTJobs

Turisme Comunitat Valenciana ha lanzado una nueva versión de CdTJobs, una plataforma digital gratuita que conecta a empresas del sector turístico y hostelero con profesionales formados en la Red de Centros de Turismo

Entre los diez centros que integran esta red se encuentra el de Benidorm, uno de los más activos de la Comunitat. Además, el CdT e-formación ofrece enseñanza online con metodologías multimedia, certificados de profesionalidad y cursos dirigidos tanto a personas desempleadas como a profesionales en activo. Una iniciativa que refuerza el papel de Benidorm como motor de formación y empleo en el sector turístico valenciano.

