Benidorm reabre el parking disuasorio de Juan Fuster Zaragoza

La Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Benidorm ha reabierto el aparcamiento disuasorio de la avenida Juan Fuster Zaragoza después de haber finalizado el acondicionamiento del mismo de cara a la temporada alta. La reapertura se realizará esta tarde noche para permitir el estacionamiento gratuito de vehículos, “aunque aún faltarán por rematar algunos pequeños detalles que no impiden el aparcamiento de vehículos” ha señalado el concejal de Movilidad, Francis Muñoz.

Con la finalización de esta actuación, los usuarios tendrán más facilidades para estacionar su vehículo y al mismo tiempo ganarán en seguridad para las personas que circulan por la zona. Así, las principales labores se han centrado en el acondicionamiento del firme eliminando los socavones y desniveles existentes que se han ido formando con el paso del tiempo. Con estos trabajos se perseguía además una mejor ocupación de la parcela por parte de los vehículos.

El aparcamiento disuasorio de Juan Fuster Zaragoza, que ha sido visitado esta mañana por el propio concejal de Movilidad, Francis Muñoz, tiene una superficie de unos 4.600 metros cuadrados y puede albergar cerca de 200 vehículos. “Se ha tratado de hacer una intervención similar a la que se ejecutó en el aparcamiento disuasorio de Las Terrazas, en primera línea de playa de Levante” ha precisado

Muñoz ha precisado que también se han hecho labores de desbroces de malas hierbas en esta parcela y que se trata de “trabajos que se encuentran dentro de los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento de regular la superficie y de acomodarla para que los vehículos y peatones se muevan de forma segura”.