Benidorm presenta la XIV Semana de los Arroces de la Tierra

La presentación oficial ha tenido lugar esta mañana en el Centro El Torrejó, con la presencia del alcalde de Benidorm, Toni Pérez; el padrino de la marca Benidorm Gastronómico, Licinio García el CEO de ConBrasa; y el presidente de Cobreca, Pablo González.

Antes de finalizar la presentación, Toni Pérez ha avanzado una nueva actividad que se desarrollará fuera ya del calendario del ‘Benidorm Gastronómico 2025’ y que surge a iniciativa de Abreca-Cobreca, la Concejalía de Turismo y la Comissió 700 Aniversari para conmemorar los 700 años de la fundación de Benidorm como municipio con entidad jurídica propia.

Las jornadas llevarán por nombre ‘Menjars del Nostre Poble’, que se celebrará a finales del próximo mes de noviembre y cuya presentación oficial tendrá lugar en próximas semanas. El alcalde ha indicado que hoy se ha abierto el plazo para que todos los establecimientos que lo deseen se puedan inscribir para participar y ha trasladado que el objetivo de esta acción es “dar a conocer la gastronomía más típica de nuestro pueblo” al gran público