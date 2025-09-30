Benidorm pone en marcha una campaña de inspección en comercios y escaparates para evitar la exposición de artículos ofensivos o inadecuados

El concejal del área, Javier Jordá, ha explicado que “desde la Concejalía de Comercio se han venido detectando determinadas actuaciones de actividades comerciales que pueden considerarse irregulares a la luz de la normativa reguladora de publicidad y de la protección del menor”, de ahí que desde el Consistorio se haya puesto en marcha esta campaña “para que estos artículos dejen de exponerse en fachadas y escaparates de establecimientos comerciales, quedando a la vista de cualquier persona que camine por la calle, incluso niños de corta edad”.

Para ello, la inspección municipal ha comenzado a visitar los comercios donde se ha detectado la presencia de estas prendas y artículos, informando a sus responsables de que la exposición al público de los mismos para su venta “puede suponer una vulneración de la normativa reguladora de publicidad por atentar contra la dignidad de la persona o vulnerar los valores y derechos reconocidos en la Constitución Española”, al tratarse de publicidad ilícita a tenor de lo dispuesto en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad

El responsable de Comercio ha afirmado que esta iniciativa, además de velar por el cumplimiento de la legalidad en los artículos que se exponen en comercios y escaparates, también es fruto de las últimas reuniones mantenidas con representantes de la asociación de comerciantes AICO, en las que el Consistorio avanzó estas medidas de inspección.