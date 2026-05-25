Benidorm pedirá al gobierno de España la cesión de viviendas y solares de la Sareb para el incremento del parque municipal de la vivienda

El pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado por unanimidad la propuesta del grupo popular para pedir el Gobierno de España la cesión de viviendas y solares propiedad de la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) y/o CASA47 con el fin de incrementar el parque municipal de la vivienda.

La portavoz Lourdes Caselles ha resaltado que los ayuntamientos “son los mejores conocedores de las necesidades de los vecinos y de la puesta en valor de la vivienda pública para las personas necesitadas, bien a través de vivienda social o vivienda protegida”. La edil ha expresado que el Ayuntamiento de Benidorm “es consciente de ello y por eso traemos esta moción al pleno”.

La moción propone instar al gobierno a “iniciar los acuerdos necesarios para llevar a cabo la cesión”. De esa forma, ha continuado la edil, se trasladará al Gobierno de España “la voluntad del Ayuntamiento de avanzar en la cesión gratuita a esta administración local de los suelos, solares y viviendas de las que dispone en su inventario la Entidad Estatal de Vivienda y Suelo CASA47, localizados dentro del término municipal de Benidorm”. Caselles ha precisado que esta cesión “se ha firmado con la Generalitat de Catalunya” y ha agregado que “se debería hacer lo mismo con todas las comunidades autónomas para que gestionen todos los solares de que se dispone”. “Esperamos que nos atiendan y nos cedan esas viviendas y solares” ha finalizado, antes de recalcar que los requisitos para los aspirantes a las viviendas públicas que está ejecutando la Generalitat “serán objetivos e imparciales y están a disposición en todas las promociones”.

Con la unanimidad de todos los grupos se ha acordado la aprobación inicial del Plan de Actuación Municipal frente al riesgo de incendios forestales en el municipio de Benidorm. Este plan, según ha defendido Jesús Carrobles, concejal de Seguridad Ciudadana, es “una herramienta fundamental ante catástrofes o emergencias para coordinar los recursos municipales disponibles”.

Por otra parte, el Grupo Municipal Socialista ha criticado al alcalde Toni Pérez y a su equipo de Gobierno por rechazar la urgencia y, con ello, impedir el debate en el pleno de una moción en defensa de la educación pública. El portavoz adjunto socialista, Sergi Castillo, ha censurado que el PP haya utilizado el rodillo de su mayoría para evitar pronunciarse sobre la crisis educativa que atraviesa la Comunidad Valenciana, marcada por la huelga indefinida del profesorado iniciada el pasado 11 de mayo y el progresivo

deterioro de las infraestructuras escolares.

Ante la negativa del Gobierno local a debatir la moción, Castillo ha aprovechado el turno de ruegos y preguntas para leer una a una las peticiones del profesorado de los centros educativos de Benidorm, 151 carencias que ha desglosado durante más de 30 minutos, para hacer partícipe a toda la corporación municipal. “Esta situación es dramática y exige que estemos todos a la altura, los primeros, quienes tiene posibilidad de tomar medidas aquí y en Valencia”, ha apuntado.