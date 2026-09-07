Benidorm organiza un programa para profesionales para mejorar la digitalización y la gestión de sus negocios

El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Oficina de Empleo y Desarrollo Local, en colaboración con la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (FEMPA) a través de la Oficina acelera Pyme, ha organizado un programa dirigido a empresas, autónomos, profesionales y emprendedores con el objetivo de ofrecer herramientas prácticas para mejorar la digitalización, la gestión y el marketing de sus negocios. En este programa también colabora el Pacte per l’Ocupació de la Marina Baixa (POMB) y el espacio Coworking Benidorm. “Se trata de un ciclo de acciones diseñado para mejorar la presencia digital de profesionales, empresas y emprendedores, para ahorrar tiempo y para comunicarse mejor con sus clientes” ha afirmado la concejal de Empleo, Mónica Gómez.

La edil ha señalado que “en un municipio con una actividad comercial, turística y de servicios tan intensa, competir ya no depende solo de tener una buena ubicación o un buen producto, sino que también influye mucho aparecer cuando el cliente busca, responder con rapidez, generar confianza desde el móvil y emplear herramientas digitales que ayuden a trabajar con más orden y menos improvisación”.

Este ciclo dará inicio el jueves 24 de septiembre con la sesión ‘Automatización en acción’, de hora y media de duración y pensada para ayudar a los negocios a detectar tareas repetitivas, ordenar procesos y descubrir pequeñas automatizaciones que liberen tiempo en la gestión diaria.

La siguiente cita será el 1 de octubre con ‘Todo Google para tu negocio + WhatsApp Business para tu negocio’. Se trata de un taller de dos horas que se centra en dos canales clave para cualquier negocio local: aparecer mejor en Google y atender mejor por WhatsApp. Esta sesión trabajará la visibilidad, la confianza, la ficha de empresa, las reseñas, la comunicación directa con clientes y las funciones de WhatsApp Business que pueden facilitar la atención y la venta.

La tercera cita, el 22 de octubre, lleva por nombre ‘Gestiona tus redes sociales con IA + Campañas en RRSS’. Dos horas dirigidas a empresas que necesiten mejorar con más constancia y sacar más partido a sus contenidos. El ciclo concluirá el 29 de octubre con una importante cita: una jornada de asistencia presencial para digitalización y marketing digital. Esta atención personalizada permitirá que empresas, personas autónomas y emprendedoras del municipio trasladen sus dudas concretas y reciban una orientación adaptada a su situación real. “Lo que se pretende es bajar las ideas al terreno de cada negocio; es un espacio de acompañamiento individual” ha indicado la concejal de Empleo.

Las personas interesadas podrán inscribirse en las jornadas y solicitar información a través de los canales habituales de FEMPA. Todas las actividades se desarrollarán en el Espai Coworking Benidorm.