Benidorm mantiene su fortaleza turística en septiembre y arranca octubre con buena ocupación

El turismo británico y español sigue dominando la demanda, con más del 80% de los visitantes, mientras que Irlanda, Bélgica y Países Bajos mantienen cuotas más pequeñas pero estables.

Por categoría, los hoteles de cuatro estrellas registran un 90,8% de ocupación, y los de tres estrellas un 90,6%, cifras similares a 2024.

Las reservas de octubre anticipan un 86,4% de ocupación en la primera quincena, ligeramente por encima del año pasado. Con más de 40.000 plazas hoteleras, Benidorm sigue consolidándose como uno de los destinos más sólidos del Mediterráneo.