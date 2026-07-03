Benidorm mantendrá durante todo el verano operativo la totalidad del parking de la avenida Puerto Rico

El Ayuntamiento de Benidorm mantendrá operativo durante todo el verano la totalidad del parking de la avenida Puerto Rico, ampliando así el número de plazas disponibles junto a la primera línea de la playa de Poniente. Con la llegada de la temporada estival, se han puesto a disposición de la ciudadanía las 150 plazas repartidas en las plantas interiores del edificio, que se suman a las alrededor de 200 que ya estaban operativas en la cubierta. Las plazas interiores tendrán un horario de 09.00 a 24.00 horas. Como en años anteriores, el uso de estas plazas es gratuito.

Además de este parking público de la avenida de Puerto Rico con capacidad para alrededor de 350 vehículos, la zona de Poniente cuenta con más de 900 plazas de estacionamiento disuasorio en los parkings de la avenida de Xixo, Cuba y Alcalde Vicente Pérez Devesa.