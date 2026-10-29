Benidorm lleva a cabo la coordinación del dispositivo especial para las Festes Majors Patronals

A poco más de una semana del arranque de las Festes Majors Patronals, Benidorm está ultimando la coordinación del dispositivo especial que se desplegará en la ciudad con motivo de estas celebraciones. Los ediles de Fiestas y Seguridad Ciudadana, Mariló Cebreros y Jesús Carrobles, han presidido la reunión de seguridad en la que han participado Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil, así como de los representantes de la Comissió de Festes Majors Patronals y la Associació de Penyes Verge del Sofratge.

Durante la reunión se ha prestado especial atención al cambio de ubicación de las mascletás, que este año se dispararán desde la avenida de Foietes, en paralelo al parque del mismo nombre. También por las obras de construcción del aparcamiento subterráneo de Jaime I, se adaptará el itinerario del desfile de carrozas del miércoles 11, que en esta ocasión partirá del Parque de Elche y finalizará en la avenida de Alcoy.

Durante la reunión se ha repasado cada uno de los actos que componen el programa y se ha determinado los medios técnicos y humanos que conformarán el dispositivo de cada uno de ellos con el fin de garantizar la seguridad y normal desarrollo de todos ellos. Del mismo modo, se ha determinado que no se va a autorizar la instalación de castillos hinchables en la vía pública, a excepción de los recogidos en el programa oficial de Festes Majors Patronals.

Aunque los primeros actos se iniciarán el viernes 6 de noviembre, está previsto que el día 2 se corte al tráfico la avenida Emilio Ortuño desde la confluencia de Ruzafa hasta el cruce con la calle Primavera debido al montaje e instalación del ‘porrat’. La reapertura del vial está prevista para el martes 17.

Este será el principal corte que afecte a la circulación rodada, ya que el resto serán cierres puntuales de algunas vías, como Venus, Ruzafa o Foietes, debido a la celebración de los distintos actos como las mascletás, pasacalles o los desfiles del Humor y de Carrozas.

Asimismo, en función de la afluencia de público, también podrían producirse algunos cierres puntuales en las inmediaciones del Recinto Ferial, donde se ubicará la feria de atracciones mecánicas.